الجيش التركي: تحييد 8 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

وقام الجيش التركي بتحييد الإرهابيين خلال عمليات جوية بولاية هكاري جنوبي شرقي البلاد وشمالي العراق، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد بمواصلة العمليات التركية في شمالي العراق حتى تطهير مناطق جبل قنديل وسنجار من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

#عاجل | الجيش التركي يعلن تحييد 8 إرهابيين من"بي كا كا" خلال عمليات جوية بولاية هكاري جنوبي شرقي البلاد وشمالي #العراق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 21, 2018

وتنفذ تركيا منذ فترة طويلة عمليات عسكرية جوية، في شمالي العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

وتقول أنقرة إنها أقامت 11 قاعدة عسكرية مؤقتة في شمالي العراق.