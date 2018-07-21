محكمة ألمانية تأمر باحتجاز شاب من أصول إيرانية على خلفية حادث طعن

قررت محكمة لوبيك في شمال ألمانيا احتجاز شاب ألماني من أصول إيرانية، بناء على طلب الادعاء في قضية طعن ركاب حافلة بالأمس، والذي وجه للشاب تهم الاشتباه في قيامه بمحاولة القتل العمد والاعتداء.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي مشترك بين الادعاء العام والشرطة، اليوم السبت، على الموقع الإلكتروني لشرطة لوبيك الألمانية: "بناء على طلب الادعاء العام، أمرنا بتنفيذ الاحتجاز السابق للمحكمة بحق المشتبه به في قضية طعن عدد من ركاب حافلة، بالأمس، بسكين مطبخ، حيث وجه الادعاء العام للمتهم الألماني، ذا الأصل الإيراني، البالغ من العمر 34 عاما، تهما بالاشتباه في قيامه بمحاولة القتل العمد والاعتداء".

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