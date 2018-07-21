إيران... إلغاء الحظر على أنشطة عضو من الأقليات بمجلس مدينة يزد

ألغى مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران حظرا تم فرضه على أنشطة عضو منتخب في مجلس مدينة يزد بوسط البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم السبت 21 يوليو / تموز، أن هذا التراجع النادر جاء بعد انتشار حالة من الغضب قادها إصلاحيون، وبعد انتقاد الرئيس حسن روحاني لقرار الحظر الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور المختص بالتأكد من اتساق القوانين والانتخابات مع الدستور الإيراني.

ويدعم مجلس تشخيص مصلحة النظام، المعني بالفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، تعديلات برلمانية تسمح لأعضاء الأقليات الدينية المعترف بها بالترشح لمجالس المدن.

ويسمح قرار رفع الحظر بممارسة العضو سبنتا نيكنام، لأنشطته في إطار مجلس مدينة يزد في إيران، بعدما كان مجلس صيانة الدستور قضى بعدم السماح لغير المسلمين بخوض انتخابات مجلس المدينة.