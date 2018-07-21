وزير الداخلية الفرنسي يواجه استجوابا في البرلمان بشأن حارس ماكرون

وسيقوم أعضاء في مجلس النواب باستجواب كولوم يوم الاثنين فيما سيستجوبه أعضاء في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بحسب رويترز.
وأوقف بينالا في البداية عن العمل 15 يوما ثم عاد للعمل. لكن الرئاسة الفرنسية قالت أمس الجمعة بعد تعرضها لضغوط إنها قررت بدء إجراءات لفصله.
وفتح نواب تحقيقا برلمانيا في الواقعة نفسها وفي العقوبة المبدئية التي وقعت على بينالا، وعدم إحالة السلطات له على الفور للجهات القضائية. كما فتح المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا أيضا.
وفي التسجيل الذي نشرته صحيفة لو موند يوم الأربعاء يظهر بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج ثم يضرب متظاهرا بعد ذلك. ونشرت وسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة مقطعا ثانيا يظهر بينالا وهو يقود المرأة بعيدا بالقوة.
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