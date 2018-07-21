دعوة "جريمة القتل الخطأ" بحق سفينة امتنعت عن إنقاذ قارب مهاجرين

رفعت منظمة خيرية تدعى "بروآكتيفا أوبن آرمز" شكوى للسلطات الإسبانية ضد سفينة شحن لامتناعها عن مساعدة مهاجرين جرفهم التيار في قارب متهالك في البحر المتوسط، معتبرة أن الحادثة هي "جريمة القتل الخطأ".

وبحسب "رويترز"، قال ربان سفينة الإنقاذ الخيرية التابعة للمؤسسة اليوم السبت إنه يعتزم أيضا رفع دعوى منفصلة بحق منقذين من خفر السواحل في ليبيا.

© REUTERS / Stringer إسبانيا قد تصبح حلقة الهجرة الأضعف في الاتحاد الأوروبي

ورست سفينة إغاثة المهاجرين "أوبن آرمز" في إسبانيا اليوم السبت وعلى متنها جثتين لامرأة وطفل في الرابعة من عمره إضافة إلى ناجية انتشلتها من حطام القارب قبالة ساحل ليبيا الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الخيرية إن السفينة استغرقت أربعة أيام لتصل إلى ميناء بالما الإسباني بعد أن عثرت على المهاجرين وقد جرفهم التيار على بعد نحو 130 كيلو متر قبالة ساحل ليبيا بعد أن تخلى عنهم خفر السواحل الليبي.

وقال أوسكار كامبس ربان "أوبن آرمز" ومؤسس المنظمة الخيرية في مؤتمر صحفي "تقدمنا بشكوى ضد ربان (السفينة التجارية) تريادس بسبب عدم تقديم المساعدة وللقتل الخطأ وسنفعل ذلك أيضا بحق ربان سفينة الدورية الليبية".

وتعمل سفينة المنظمة الخيرية الإسبانية في وسط البحر المتوسط وهو من أكثر المناطق خطرا إذ يفضله مهربو البشر الذين يعملون انطلاقا من ليبيا.

ومنعت سفن الإغاثة من الرسو في الموانئ الإيطالية وهي أقرب أرض أوروبية للمنطقة بعد أن تعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة بمكافحة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا.

وكانت مؤسسة "أوبن آرمز" قد وجدت نفسها في خضم أزمة المهاجرين في أوروبا عندما أنقذت 60 مهاجرا أوائل هذا الشهر في منطقة قبالة ليبيا ونقلتهم إلى برشلونة في إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.