إسرائيل فعلت أشياء مذهلة... أولمرت يكشف أسرارا جديدة حول إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لست آسفا على عدم مهاجمة إيران، لكنني هاجمت، ولم أدل ببيان، ولا يمكننا الحديث عنها.

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية على أخبارها العاجلة، مساء اليوم، السبت، 21 يوليو/تموز، أن إيهود أولمرت هاجم إيران، دون الإدلاء بأية معلومات عن ذلك، في إشارة لاستهداف إيران، حيث أوضح أن دولته قامت بأشياء مذهلة.

كتبت القناة في تغريدة على "تويتر"، مرفقة بشريط فيديو: ردا على سؤال، هل أعربت عن أسفك لعدم مهاجمة إيران؟! "لست آسفا. لقد هاجمت، ولكني لم أدل ببيان. لقد قامت دولة إسرائيل بأشياء مدهشة، ولا يمكننا الحديث عنها".

ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בתגובה לשאלתו של @sefiova בתכנית #המטההמרכזי האם הוא מצטער על כך שלא תקף באיראן: "לא מצטער. תקפתי, אבל לא הצהרתי. מדינת ישראל עשתה דברים מופלאים, ואי אפשר לדבר עליהם" pic.twitter.com/cQchNIiZ0e — חדשות עשר (@news10) July 21, 2018

يذكر أن إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد تولى رئاسة الوزراء في تل أبيب، في الفترة بين 2006- 2009، وخلال هذه الفترة، اندلعت الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006، وضرب المفاعل النووي السوري، في العام 2007.