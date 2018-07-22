جنرال أمريكي: كوريا الشمالية تواصل إنتاجها للمواد النووية

أعلن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، إن كوريا الشمالية لا زالت تواصل إنتاجها للمواد النووية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بروكس في منتدى آسبين بولاية كولورادو: "لم نشهد حتى الآن الإغلاق الكامل لإنتاج المواد النووية ولم نر أن كوريا الشمالية أزالوا قضبان الوقود، وهذا يخبرنا، بأنه لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها على طريق نزع الأسلحة النووية".

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: نزع نووي كوريا الشمالية يتطلب ضمانات دولية وروسيا مستعدة للمساهمة

وفي الوقت نفسه، رفض أن يقول ما هي القدرات النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية الآن، مشيرا إلى حقيقة مفادها أنها "معلومات حساسة".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

من جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ"الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".