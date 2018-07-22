جنرال أمريكي: كوريا الشمالية تواصل إنتاجها للمواد النووية

واشنطن — سبوتنيك. وقال بروكس في منتدى آسبين بولاية كولورادو: "لم نشهد حتى الآن الإغلاق الكامل لإنتاج المواد النووية ولم نر أن كوريا الشمالية أزالوا قضبان الوقود، وهذا يخبرنا، بأنه لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها على طريق نزع الأسلحة النووية".
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.
من جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ"الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)