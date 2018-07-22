مسلح يتحصن داخل متجر في لوس أنجلوس

وقالت صحيفة لوس أنجلوس إن سيارة المشتبه به تحطمت بجوار المتجر وقام بإطلاق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت محطة (إن.بي.سي لوس أنجلوس) إن امرأة أصيبت بالرصاص داخل المتجر ولكنها تمكنت من الخروج وأضافت أنه ربما مازال عشرات الأشخاص موجودين داخل المتجر في أماكن آمنة، وقالت المحطة إن المسلح أصيب بالرصاص وإنه يتحدث مع مفاوضي الشرطة.
وذكرت محطة (سي.بي.إس لوس أنجلوس) أنه قبل المواجهة في المتجر قالت تقارير إن المسلح أطلق النار على جدته وصديقته قبل الفرار في سيارته.
ولم تعلق شرطة لوس انجليس على ما إذا كان قد حدث إطلاق نار أو ما إذا كان المسلح احتجز رهائن، وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على تويتر "نظرا لاستمرار تطور الحادث سننشر المعلومات كلما توافرت".
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