مسلح يتحصن داخل متجر في لوس أنجلوس

أفادت وسائل إعلام محلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، بأن مسلحا قام بإطلاق النار أثناء مطاردة الشرطة له، واقتحم أحد متاجر سلسلة "تريد غو" وتحصن به وربما احتجز رهائن.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس إن سيارة المشتبه به تحطمت بجوار المتجر وقام بإطلاق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء، حسبما ذكرت رويترز.

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وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو في محطات (إن.بي.سي لوس أنجلوس) و(سي.بي.إس لوس أنجلوس) أشخاصا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم من الحبال، وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات في حي سيلفر ليك بلوس أنجلوس.

وقالت محطة (إن.بي.سي لوس أنجلوس) إن امرأة أصيبت بالرصاص داخل المتجر ولكنها تمكنت من الخروج وأضافت أنه ربما مازال عشرات الأشخاص موجودين داخل المتجر في أماكن آمنة، وقالت المحطة إن المسلح أصيب بالرصاص وإنه يتحدث مع مفاوضي الشرطة.

وذكرت محطة (سي.بي.إس لوس أنجلوس) أنه قبل المواجهة في المتجر قالت تقارير إن المسلح أطلق النار على جدته وصديقته قبل الفرار في سيارته.

ولم تعلق شرطة لوس انجليس على ما إذا كان قد حدث إطلاق نار أو ما إذا كان المسلح احتجز رهائن، وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على تويتر "نظرا لاستمرار تطور الحادث سننشر المعلومات كلما توافرت".