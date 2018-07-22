بلجيكا: يجب ألا تفرض أوروبا قيمها على روسيا وتركيا

صرح رئيس الوزراء البلجيكي، تشارلز ميشيل، أمس السبت 21 يوليو/تموز، بأنه يجب على أوروبا، ألا تحاول فرض نسخة من النظام الديمقراطي الذي أنشأته لنفسها على الدول الأخرى.

بروكسل — سبوتنيك. وقال ميشيل في مقابلة مع مجلة "باريس ماتش" البلجيكية: "نحن بناء لا مثيل له في التاريخ، ويجب علينا أن لا نأمل بفرض مبدأ (نسخ — لصق) قيمنا ونظامنا الديمقراطي على موسكو أو إسطنبول"، وأضاف ميشيل:

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رغبتي هي التحدث مع الجميع.

فضلا عن ذلك يعتقد رئيس الوزراء البلجيكي أنه لا ينبغي لأوروبا أن تخاف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه، كما أظهرت قمة حلف "الناتو" في بروكسل، فشل في تفريق الأوروبيين.

وأجاب رئيس الوزراء البلجيكي، ردا على سؤال مجلة "باريس ماتش"، عما إذا كان ينبغي الخوف من "تهور" الرئيس الأمريكي، قائلا: "نخاف؟ بالطبع لا".

وعقدت قمة حلف الناتو في الفترة من 11 إلى 12 تموز /يوليو في بروكسل وسط خلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والتهديد بفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى فرض رسوم أمريكية على الصلب والألمنيوم.