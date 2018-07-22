اعتقال مسلح احتجز رهائن بمتجر في لوس أنجلوس

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، أن الشرطة في مدينة لوس أنجلوس اعتقلت رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر غو، يوم أمس السبت، منهية بذلك مواجهة استمرت ثلاث ساعات وأسفرت عن مقتل امرأة في المتجر.

وكانت الشرطة تطارد هذا الرجل بعد الاشتباه بأنه أطلق النار على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة وقد تحطمت سيارته خارج المتجر حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال إريك جارسيتي رئيس البلدية والشرطة في مؤتمر صحفي إن الرجل أصيب بالرصاص في ذراعه، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY مسلح يتحصن داخل متجر في لوس أنجلوس

وظهر في مقطع مصور من محطة (إن.بي.سي لوس أنجلوس) الشرطة تحيط بهذا الرجل أمام المتجر بعد المواجهة. ولم تعلن الشرطة بعد هوية هذا الرجل.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على تويتر إن المشتبه به احتُجز دون وقوع حوادث، وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قد قالت إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوي أصوات إطلاق نار داخل المتجر، وقالت الشرطة إن امرأة قتلت بالرصاص داخل المتجر لكنها لم تكشف عن شخصيتها بعد.