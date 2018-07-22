اعتقال مسلح احتجز رهائن بمتجر في لوس أنجلوس

وكانت الشرطة تطارد هذا الرجل بعد الاشتباه بأنه أطلق النار على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة وقد تحطمت سيارته خارج المتجر حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال إريك جارسيتي رئيس البلدية والشرطة في مؤتمر صحفي إن الرجل أصيب بالرصاص في ذراعه، بحسب رويترز.
وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على تويتر إن المشتبه به احتُجز دون وقوع حوادث، وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قد قالت إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوي أصوات إطلاق نار داخل المتجر، وقالت الشرطة إن امرأة قتلت بالرصاص داخل المتجر لكنها لم تكشف عن شخصيتها بعد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)