ألمانيا تحذر واشنطن من التعريفات قبل اجتماع مع الاتحاد الأوروبي

حذرت جماعات الصناعة في ألمانيا، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أو هددت بفرضها تخاطر بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة نفسها.

وجاء هذا التحذير قبل اجتماع من المقرر عقده يوم الأربعاء بين جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مسائل تجارية، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand بلجيكا: يجب ألا تفرض أوروبا قيمها على روسيا وتركيا

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي في أول يونيو/حزيران ويهدد ترامب بمد العقوبات إلى سيارات وقطع غيار السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي.

وقال ديتر كمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية لصحيفة فيلت أم زونتاج إن من الحكمة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهما.

وأضاف أن:

التعريفات التي يتم فرضها تحت مسمى الأمن القومي لابد من إلغائها، على يونكر أن يوضح لترامب أن الولايات المتحدة ستضر نفسها بفرض رسوم على السيارات وقطع غيارها.

وقال إن صناعة السيارات الألمانية توظف أكثر من 118 ألف شخص في الولايات المتحدة وإن 60 في المئة مما ينتجونه يتم تصديره لدول أخرى من الولايات المتحدة، وأضاف "يجب على أوروبا عدم السماح بأن يتم ابتزازها ويجب أن تظهر بشكل فيه ثقة في الولايات المتحدة".

وحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحد من توقعات ما يمكن أن يحققه يونكر وقللوا من أهمية إشارات إلى أنه سيصل إلى واشنطن حاملا خطة جديدة لإعادة العلاقات الطيبة بين الجانبين.