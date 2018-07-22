لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

© Sputnik . جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 الساعة الماضية

لوغانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": " خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة مرة واحدة ،باستخدام قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية لازوفويه من اتجاه منطقة سفيتلودورسك.

ووفقا للمتحدث، لم يسفر القصف عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت يوم الأربعاء 27 حزيران/ يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.