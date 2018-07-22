روحاني موجها كلامه إلى ترامب: لا تلعب بالنار مع إيران فهي "أم كل الحروب"

وقال روحاني: "ياسيد ترامب، نحن رجال الكرامة والشرف وكافلي أمن الممر الملاحي للمنطقة علي مر التاريخ فلا تلعب بالنار مع الأسد لأنك ستندم"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح أن "الحكومة الأمريكية الحالية تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد، قائلا: "لم نشهد من البيت الأبيض حتي الآن ممارسات بلغت هذه الدرجة من انتهاك حقوق الإنسان ومعاداة العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني".
وبالنسبة لتصدر النفط الإيراني، قال روحاني إن "من يفهم القليل من السياسية لا يوافق على وقف تصدير النفط الإيراني، مؤكداً أن "طهران لديها الكثير من المضائق واحد منه هو مضيق هرمز".
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