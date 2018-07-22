تسجيل
11:57 22 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018

    صحيفة تتحدث عما يدبره ترامب خلف "الأبواب المغلقة" بشأن التهديدات النووية

    © Sputnik . Sergei Guneyev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    نشرت تقارير صحفية أمريكية تقريرا كشفت فيه عما يدبره ويفكر فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باجتماعاته "الخاصة"، والمختلفة بصورة كبيرة عما يظهره للعلن.

    وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مصادر عديدة كشفت آراء ترامب حول مفاوضاته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، واحتمالية ألا تشكل بيونغ يانغ تهديدا نوويا للولايات المتحدة.

    مايك بومبيو
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    بومبيو: ترامب متفائل بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
    وتابعت الصحيفة "عندما خرج ترامب من قمته التاريخية مع كيم جونغ أون الشهر الماضي، أعلن أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا، لكنه في الخفاء لا يزال يعتقد أنها أحد أكثر الأزمات الجيوسياسية استعصاء على الحل".

    ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن "ترامب أصيب بحالة من الانزعاج الشديدة، بسبب ما وصفه بممارسة فريق كوريا الشمالية التفاوضي فن التأخير والتعتيم والمقاومة الشديدة تجاه الطلبات الأمريكية".

    وأضاف الدبلوماسيون "الكوريون الشماليون ألغوا اجتماعات عديدة، ولم يقبلوا بأي طلبات أمريكية إلا بمقابل طلبات أخرى أكثر يمكن وصفها بالمبالغ فيها".

    وأشاروا إلى أنه ما أصاب ترامب بالانزعاج بصورة أكبر، هو ما نقله مسؤولون استخباراتيون أمريكيون أن بيونغ يانغ تعمل على إخفاء الجوانب الأساسية لبرنامجها النووي، بدلا من مجرد تدمير محطة اختبار محركات الصواريخ التي قال ترامب إنها ستدمر.

    وأوضح الدبلوماسيون أن ترامب صب غضبه على مساعديه في الاجتماعات المغلقة، لعدم إحراز أي تقدم فوري في المفاوضات.

    وقالت "واشنطن بوست" إنها حصلت على تلك المعلومات، من محادثات مع ستة من مساعدي ترامب في البيت الأبيض ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من الدبلوماسيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

    صدمة الواقع

    وقال دويون كيم، الخبير الكوري بمركز الأمن الأمريكي الجديد: "تعرض ترامب لجرعة كبيرة من الواقع، بعدما أدرك أسلوب التفاوض في كوريا الشمالية، وهو أمر يصعب على الأمريكيين فهمه بسهولة".

    صواريخ كوريا الشمالية البالستية
    © AFP 2018 / ED JONES
    جنرال أمريكي: كوريا الشمالية تواصل إنتاجها للمواد النووية
    وأكثر ما أصاب ترامب بالانزعاج، هو أنه من يتزعم الوفد التفاوضي الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، الذي ينظر له على أنه شخص غير قابل للتفاوض.

    ولكن ما فاقم شعور ترامب بـ"الصدمة" هو خيار كيم جونغ أون، عدم لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى بيونغ يانغ، ورغم إعلان الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية لم يكن معدا أصلا، لكن مصادر دبلوماسية عديدة أكدت أن كيم جونغ أون هو من ألغى اللقاء بصورة مفاجئة.

    وقال بروس كلينغر، الباحث بشأن كوريا الشمالية في مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية: "ترك مسؤول أمريكي يقف بانتظار ممثل كوريا الشمالية يعد بمثابة إهانة في عرف الكوريين الشماليين، ويظهر أن بيونغ يانغ عادت إلى تكتيكات تفاوضية مماطلة".

    غضب عارم

    وأفاد أحد الأشخاص المطلعين على مناقشات ترامب وفريقه بأن الرئيس الأمريكي صب غضبه على مساعديه، وخص بذلك نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، واتهمها بأن تصريحاتها تعرقل جهود المفاوضات مع بيونغ يانغ.

    قمة ترامب وكيم جونغ أون
    © REUTERS / HANDOUT
    ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة
    وتابع المصدر "ترامب طالبهم في المناقشات بألا يتخلوا كليا عن الهدف الأساسي ألا وهو نزع السلاح النووي الكامل عن كوريا الشمالية".

    وقال فيكتور تشا، الخبير في الشأن الكوري الشمالي: "يبدو أن ترامب يفكر بصورة جدية في الانسحاب الآن من المفاوضات، لكنه يخشى عواقب الأمر".

    وقال دبلوماسيون إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا في الاجتماعات اللقاء مع وزير الخارجية سيونغ كيم أو مسؤول الاستخبارات آندي كيم، لكن كيم يونغ تشول، مسؤول التفاوض الكوري الشمالي رفض الأمر، ما دفعهم إلى اتهامه بعرقلة المفاوضات بصورة كبيرة.

    وقال سونغ يون لي، الباحث في شأن كوريا الشمالية في جامعة "تافتس":

    كيم يونغ تشول يتمتع بسمعة طيبة داخلية، لكونه وقح للغاية وعدواني، لذلك يترأس دوما أي وفد تفاوضي للوصول إلى أكبر مكاسب لبيونغ يانغ.

    انظر أيضا:

    روحاني موجها كلامه إلى ترامب: لا تلعب بالنار مع إيران فهي "أم كل الحروب"
    مكتب التحقيقات يكشف وينشر وثائق لمستشار سابق عمل لدى ترامب
    ترامب يتابع عن كثب مستجدات حادث متجر لوس أنجلوس
    ترامب يهاجم محاميه... ويتحدث عن تسجيل فتاة "بلاي بوي"
    الدولار يهبط مع تكرار ترامب انتقاداته لقوة العملة
    بومبيو: ترامب متفائل بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
    زيارة السيسي إلى السودان نقطة تحول... ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن... ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي
    هل يكرر ترامب سيناريو القدس مع الجولان السوري المحتل بفرض سيادة إسرائيل عليه؟
    ترامب: وجدنا مع بوتين لغة مشتركة والعمل جار على عقد لقاء ثان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار كيم جونغ أون, أخبار ترامب, أخبار أمريكا, أخبار كوريا الشمالية, برنامج كوريا الشمالية النووي, أزمة كوريا الشمالية, الخارجية الكورية الشمالية, الخارجية الأمريكية, البيت الأبيض, مايك بومبيو, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك