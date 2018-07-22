محكمة باكستانية تسجن مساعدا لنواز شريف قبل الانتخابات

أصدرت محكمة باكستانية معنية بالنظر في قضايا المخدرات حكما بالسجن مدى الحياة على مساعد لرئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف، بعد إدانته بإساءة استخدام مادة كيماوية تستعمل في تصنيع المخدرات وذلك قبل ثلاثة أيام من انتخابات عامة حاسمة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ممثل لدى الادعاء الحكومي.

© East News / AP Photo/Justin Tallis, Pool باكستان تفتح تحقيقا جنائيا مع حزب نواز شريف قبل أيام من الانتخابات

ويخرج الحكم، الذي صدر أمس السبت، حنيف عباسي مساعد شريف من السباق الانتخابي في أحدث ضربة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الذي يتهم الجيش بالتأثير على القضاء لحرمان الحزب من حكم البلاد لولاية جديدة.

وعرضت محطة 92 الإخبارية الخاصة لقطات للشرطة وقوات الأمن وهي تعتقل عباسي في المحكمة وسط احتجاج من أنصار لحزبه حطموا خلالها بعض نوافذ القاعة.

وقال ممثل الادعاء مصطفى ساتي للمحطة إن القضية تعود لعام 2010 واتهم فيها عباسي ببيع 500 كيلوجرام من مادة الإيفيدرين التي تستخدم في صنع مخدر الميثامفيتامين.

وأضاف "أعلنت محكمتنا المعنية بمكافحة المخدرات اليوم ثبوت الاتهامات بحق حنيف عباسي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فيما برأت المحكمة ساحة المتهمين السبعة الآخرين".

ومن بين من برأتهم المحكمة نجل رئيس وزراء سابق آخر هو يوسف رضا جيلاني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تنافس شديد بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الحاكم وبين حزب حركة الإنصاف الذي يقوده نجم الكريكت السابق عمران خان فيما يأتي حزب الشعب الباكستاني، الذي كانت تنتمي له رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، في المركز الثالث.

وكان عباسي سينافس مساعدا مقربا لخان في الانتخابات وهو شيخ رشيد أحمد المتحالف مع حزب حركة الإنصاف.