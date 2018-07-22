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13:38 22 يوليو/ تموز 2018
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    الوضع بعد الهجوم على مركز التدريب الاستخباراتي الأفغاني في كابول، أفغانستان

    11 مسلحا من "داعش" يسلمون أنفسهم للقوات الأمنية شمال أفغانستان

    © Sputnik . J.Kargyar
    العالم
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    أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 11 مسلحا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم "طواعية" إلى القوات الأمنية في إقليم جوزجان بشمال البلاد، واعتبرت أن الأمر يمثل حالة نادرة خلافا للسلوكيات المتشددة المعروفة عن المنتمين للتنظيم.

    هجوم استهدف ثكنة للجيش الأفغاني بالقرب من الأكاديمية العسكرية في كابول، أفغانستان 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik . Jak
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    وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "أحد عشر مسلحا من تنظيم داعش في قرية جرقدوق بمديرية قوش تيبه في جوزجان رفضوا القتال إلى جانب التنظيم، وسلموا أنفسهم مع عتادهم للقوات الأمنية وعادوا إلى جادة الصواب".

    ولفتت الوزارة إلى أن الواقعة "جاءت عقب الضربات الساحقة التي شنتها القوات الأمنية والدفاعية ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) طيلة السنوات الماضية عبر استهداف المراكز الرئيسية للمتطرفين في ولايات زابول وننغرهار ولغمان ونورستان وسريبول.

    وفِي حين ابقت وزارة الدفاع الأفغانية الأبواب مفتوحة امام العناصر الإرهابية التي تنبذ العنف وترغب العودة للحياة الآمنة، إلا أنها حذرت "أنها ستكافح جميع أولئك الأفراد اللذين يريدون زعزعة استقرارالبلاد".

    وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم الخندق.

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    الكلمات الدلالية:
    القوات الأمنية, استقرار, قتال, وزارة الدفاع الأفغانية, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, أفغانستان
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