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13:38 22 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس الصيني جين بينغ في زيارة إلى أبوظبي يجري محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

    بريد الإمارات يصدر طوابع تذكارية احتفاء بزيارة الرئيس الصيني

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    أصدرت مجموعة "بريد الإمارات" ثلاثة طوابع تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 34 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، واحتفاء بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أبوظبي، قبل أيام.

    الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو/تموز 2018
    © REUTERS / HANDOUT
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    القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، عن رئيس مجلس إدارة مجموعة "بريد الإمارات"، محمد القاضي، تأكيده أن "إصدار الطابع، يأتي تتويجا للعلاقات الثنائية بين الدولتين، والتي تشهد تطورا مستمرافي مختلف المجالات".

    وتحمل الطوابع البريدية التذكارية صورة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وآخر يحمل صورة الرئيس الصيني، وطابع ثالث يظهر عليها علما دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

    وقام الرئيس جين بينغ بزيارة إلى أبوظبي، أجرى خلالها محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ تركزت على سبل الانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى "العلاقة الاستراتيجية" في شتى المجالات، وليس فقط في المجال الاقتصادي.

    وبحضور قادة البلدين، تم، الجمعة الماضية، التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ تضمنت إنشاء مباني تابعة لسفاراتي الدولتين، وإقامة مراكز ثقافية، وبرتوكولا للتعاون في مجال الطاقة، وآخرا في مجال التجارة الإلكترونية، وغيرها.

    ووقع الجانبان، أيضاً، "اتفاق إطار"، للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي، والمنطقة التجريبية الصينية — الإماراتية؛ وذلك لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية، ضمن مبادرات "الحزام والطريق".

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    الكلمات الدلالية:
    طوابع, بريد, محادثات, العلاقات الثنائية, وكالة سبوتنيك, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, الإمارات
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