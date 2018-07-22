البيت الأبيض يشكك في التزام زعماء جنوب السودان بالانتقال الديمقراطي

شكك البيت الأبيض، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، في قدرة زعماء جنوب السودان على الالتزام بالانتقال السلمي للديمقراطية.

ووفقا لـ"رويترز"، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الإجراء التشريعي الذي سمح لحكومة جنوب السودان بتمديد ولايتها في السلطة، وقالت إنها لا تزال متشككة في قدرة زعمائها على الالتزام بانتقال سلمي للديمقراطية في الوقت المناسب.

© Sputnik . مجلس الأمن الدولي يفرض حظرا للأسلحة على جنوب السودان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان". وأضاف: "في الحقيقة مثل هذا الاتفاق قد ينثر بذور دورة جديدة من الصراع. ولذلك تدين الولايات المتحدة الإجراء التشريعي لتمديد ولاية الحكومة من جانب واحد".

وكان رئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير، قال إنه مستعد لقبول اتفاق سلام، وتشكيل حكومة واسعة من أجل إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، عن توصل أطراف النزاع في جنوب السودان لاتفاق حول السلطة والحكم، ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في جنوب السودان، تعيين خمسة نواب للرئيس، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.