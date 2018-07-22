البيت الأبيض يشكك في التزام زعماء جنوب السودان بالانتقال الديمقراطي

ووفقا لـ"رويترز"، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الإجراء التشريعي الذي سمح لحكومة جنوب السودان بتمديد ولايتها في السلطة، وقالت إنها لا تزال متشككة في قدرة زعمائها على الالتزام بانتقال سلمي للديمقراطية في الوقت المناسب.
وكان رئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير، قال إنه مستعد لقبول اتفاق سلام، وتشكيل حكومة واسعة من أجل إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، عن توصل أطراف النزاع في جنوب السودان لاتفاق حول السلطة والحكم، ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في جنوب السودان، تعيين خمسة نواب للرئيس، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.
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