الصين تتعرض لفضيحة في مجال سلامة اللقاحات الطبية

وبحسب "رويترز" تعتبر الفضيحة ضربة كبيرة لبكين التي تحاول الترويج للقاحات المحلية وأيضا للهيئة المنظمة التي تسعى جاهدة لتحسين ثاني أكبر صناعة دواء في العالم.
وكتب أحد مستخدمي "ويبو" يقول "إذا كانت الدولة لا تحمي مواطنيها فكيف لنا أن نحب بلادنا؟". وكتب مواطن آخر "وأنا أطالع الأخبار لا أجرؤ على أخذ جرعة".
وتفجرت الفضيحة قبل أسبوع عندما تم اكتشاف أن شركة صناعة اللقاحات الكبيرة (شانغ شينغ بايوتكنولوجي ليمتد) انتهكت معايير صناعة لقاح داء الكلب للبشر.
وقالت الشركة في بيان إن الجهات الرقابية أمرت بوقف إنتاج اللقاح وسحب كل الجرعات الموجودة في السوق.
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