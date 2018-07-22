انتحاري يفجر نفسه قرب مطار كرازي في كابول

وقع انفجار، اليوم الأحد، بالقرب من مطار كابول، بعد وصول نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم من منفاه الاختياري في تركيا.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني عن شرطة كابول أن "انفجار وقع بالقرب من بوابة مطار حميد كرازي الدولي".

كما نقل عن مصدر أمني أن "الانفجار كان تفجير انتحاري خارج البوابة الرئيسية للمطار، وأن معظم الضحايا من قوات الأمن".

وأضاف المصدر أن "الانفجار وقع بعد دقائق من مغادرة قافلة دوستم للمطار".

وكانت الشرطة الأفغانية قد أحبطت هجوما انتحاريا استهدف تجمع احتجاجي لأقلية الاوزبيك من أنصار معاون رئيس الجمهورية الجنرال عبد الرشيد دوستم في الحي التجاري وسط كابول يوم الاثنين 16 يوليو/تموز، بعد يوم من هجوم دام تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي وراح ضحيته ما لا يقل عن 7 قتلى من موظفي وزارة التنمية الريفية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستانكزاي، لوكالة "سبوتنيك" إن "مهاجما انتحاريا كان يريد الوصول لمكان المحتجين في حديقة شهرناو بالدائرة الرابعة وَلَكِن الشرطة كشفته وأطلقت عليه النار، مما أدى إلى مقتله".