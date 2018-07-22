مدير استخباراتي أمريكي يعتذر عن خطئه بحق ترامب

وقال كوتس في تصريح نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "لم أقصد أبدا إبداء عدم احترام لدونالد ترامب، من خلال وصفه نية الرئيس الأمريكي عقد قمة ثانية مع نظيره الروسي (فلاديمير بوتين) بأنه أمر غير ملائم".

© Sputnik . Sergei Guneyev مستشارة أمريكية: دعوة ترامب لبوتين إلى البيت الأبيض خطوة هامة وجيدة

وكانت تصريحات كوتس في منتدى "آسبن" في كولورادو الأمريكية، قد أثارت اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية، بعدما أبدى دهشته عن نية ترامب عقد قمة ثانية مع بوتين.

وكان ترامب قد وجه دعوة إلى بوتين بحضور قمة ثانية، خلال الخريف المقبل، بحسب ما نقله البيت الأبيض.

وقال كوتس في بيانه: "بعض التغطية الصحفية لم تدرك حسن نواياي برد فعلي على الأنباء العاجلة، التي أبلغت بها أثناء مقابلة على الهواء. لم أقصد برد فعلي، الذي أقر بأنه لم يكن ملائما، توجيه أي إهانة أو انتقاد لأفعال الرئيس".

وأضاف في بيانه

أنا وكل العاملين في المخابرات ملتزمون بتوفير أفضل المعلومات المتاحة، وكل الدعم لجهود الرئيس ترامب الحالية لوقف محاولات روسيا التدخل في الانتخابات المقبلة، وبناء علاقات دولية قوية من أجل إرساء السلام ونزع الأسلحة النووية من الأنظمة الخطرة وحماية وطننا وحلفائنا.