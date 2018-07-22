ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال أعضاء من "الخوذ البيضاء"

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده سوف تستقبل أعضاء من منظمة "الخوذ البيضاء" السورية التطوعية للإنقاذ، ممن تم إنقاذهم مؤخرا من منطقة النزاع جنوبي سوريا.

وصرح وزير الخارجية الألماني لصحيفة "بيلد" اليوم الأحد:" الخوذ البيضاء أنقذت أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية النزاع السوري".

وتابع ماس أن جهدها (الخوذ البيضاء) يستحق الإعجاب وكل الاحترام، وقال: "وقد دعمناه بقناعة"، لافتا إلى أن كثيرا من أعضاء منظمة الخوذ البيضاء يواجهون خطرا حاليا على حياتهم في ظل زحف الجيش العربي السوري، كما نقل موقع "دويتشه فيله".

وقال الوزير الألماني أيضا: "إنها وصية الإنسانية أن يجد كثير من هؤلاء المساعدين الشجعان حاليا الحماية والمأوى، وبعض منهم سيجدها في ألمانيا أيضا".

وبحسب معلومات صحيفة "بيلد"، سوف تستقبل ألمانيا نحو 50 لاجئا من هؤلاء الأشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إشراك وزارة الداخلية الألمانية في الخطط أيضا.

وكانت إسرائيل قد أعلنت اليوم الأحد أنها أجلت "مؤخرا" عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء" السورية التطوعية ونقلتهم إلى دولة جارة.

وتعد هذه الخطوة، التي قالت إسرائيل إنها جاءت بناء على طلب من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، المرة الأولى خلال الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات التي تسمح فيها إسرائيل للسوريين بالهروب من الحرب عبر أراضيها.

وبدأت منظمة "الخوذ البيضاء" التي يفترض أنها منظمة إنسانية هدفها حماية المدنيين وأنها محايدة سياسيا ولا تنخرط في العمليات المسلحة، بشكل متزايد تظهر على شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة أشرطة مصورة يظهر فيها أناس يرتدون خوذات بيضاء ينتشلون الأطفال من تحت الأنقاض. إلا أنه وبالتوازي بدأت تظهر أشرطة أخرى يبدو فيها أصحاب الخوذ البيضاء وهم يقومون بإعداد الناس للظهور على الأشرطة ويملون عليهم ماذا يقولون ووضع الماكياج على وجوههم. أكثر من ذلك، أظهر الصحفيون السوريون عددا من المواد يظهر فيها "المنقذون" وهم يحملون الأسلحة ويرتدون الزي العسكري.