بعد فيضانات الصين... الإعصار "أمبيل" يصل شنغهاي

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون الصيني المركزي "سي.سي.تي.في" أن السلطات ألغت أكثر من 600 رحلة من مطاري المدينة فيما تأثرت أيضا خدمات القطارات السريعة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن السلطات في المدينة أجلت بالفعل 190 ألفا من المناطق الساحلية بحلول صباح اليوم الأحد.
وأضافت الوكالة أن السلطات أجلت أكثر من 42500 شخص في إقليمي تشجيانغ وجيانغسو المجاورين كما عادت أكثر من 28 ألف سفينة من بينها 22900 قارب صيد إلى ميناء تشجيانغ.
وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي ضربت الصين في الأسابيع الماضية في فوضى إذ دمرت فيضانات أنهار كبرى جسورا وأغلقت طرقا وأوقفت خدمات السكك الحديدية وأجبرت آلاف السكان على ترك مساكنهم.
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