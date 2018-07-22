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17:04 22 يوليو/ تموز 2018
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    الحياة اليومية في شنغهاي، الصين

    بعد فيضانات الصين... الإعصار "أمبيل" يصل شنغهاي

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم
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    وصل الإعصار أمبيل، اليوم الأحد، إلى مدينة شنغهاي، المركز المالي للصين، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وتعطل حركة النقل والشحن.

    ونقلت "رويترز" عن التلفزيون الصيني المركزي "سي.سي.تي.في" أن السلطات ألغت أكثر من 600 رحلة من مطاري المدينة فيما تأثرت أيضا خدمات القطارات السريعة.

    بناء أطول جسر بحري في الصين، ويسمى جسر هونغ كونغ - جوهاي - ماكاو. وهو أطول جسر بحري في العالم ويبلغ طوله 55 كلم، يحسث يضم 23 كلم من الجسور، 6.7 كلم من الأنفاق، وجزيرتين اصطناعتين
    © AP Photo / Kin Cheung
    الصين تبني أطول جسر بحري في العالم بمواصفات خيالية (صور)
    وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار وصل أولا إلى جزيرة تشونغ مينغ التي تبعد نحو 45 كيلومترا إلى الشرق من المدينة بسرعة رياح بلغت نحو 100 كيلومتر في الساعة قرب عين الإعصار.

    وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن السلطات في المدينة أجلت بالفعل 190 ألفا من المناطق الساحلية بحلول صباح اليوم الأحد.

    وأضافت الوكالة أن السلطات أجلت أكثر من 42500 شخص في إقليمي تشجيانغ وجيانغسو المجاورين كما عادت أكثر من 28 ألف سفينة من بينها 22900 قارب صيد إلى ميناء تشجيانغ.

    وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي ضربت الصين في الأسابيع الماضية في فوضى إذ دمرت فيضانات أنهار كبرى جسورا وأغلقت طرقا وأوقفت خدمات السكك الحديدية وأجبرت آلاف السكان على ترك مساكنهم.

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