السعودية تحذر رعاياها في هذه الدولة

وكتب السفير السعودي على "تويتر": نحذر من الإقامة في فندق (أكاسيا)، وذلك لكثرة ما رفعه لنا المواطنون من السرقات المباشرة من الغرف، وغير المباشرة بسرقة ما بداخل صناديق الأمانات".
وتراجع عدد السياح السعوديين الذين يقصدون إندونيسيا، حيث يقدر عددهم هذا العام بـ166 ألف سائح، بعد أن كان يزورها في الأعوام الماضية 240 ألف سائح سنويا.
اخي السائح:— أسامه محمد الشعيبي (@Os_alshuibi) ٢١ يوليو ٢٠١٨
تحذير من الإقامة في
فندق اكاسيا(THE ACACIA) منطقة منتنق في مدينة جاكرتا
لكثرة مارفعه لنا المواطنين من السرقات المباشرة من الغرف والغير مباشرة بسرقة مابداخل صناديق الامانات pic.twitter.com/JE4XGF4TgG
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)