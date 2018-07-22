خبير سياحي يتوقع تصدر الغردقة لمقاصد الروس بعد عودة "الشارتر"

توقع الخبير السياحي والقيادي في رابطة السياحيين المصريين بالغردقة عصام علي، أن تشهد منتجعات مدينتي الغردقة وشرم الشيخ زخما سياحيا من مختلف المدن الروسية، فور إعلان الحكومة الروسية عودة رحلات "الشارتر" إلى مصر.

توقع الخبير السياحي والقيادي في رابطة السياحيين المصريين بالغردقة عصام علي، أن تشهد منتجعات مدينتي الغردقة وشرم الشيخ زخما سياحيا من مختلف المدن الروسية، فور إعلان الحكومة الروسية عودة رحلات "الشارتر" إلى مصر.

وقال علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز 2018، إنه من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الروس تصاعدا ملحوظا فور عودة رحلات الشارتر، خاصة أن السياح الروسي يتصدرون رأس الدول المصدرة للسياحة في مصر، ومعروفون بأنهم يعشقون قضاء عطلاتهم في فصل الشتاء في مصر.

© Sputnik . Amro Omran خبير سياحي: مقاصد السياح الروس في مصر جاهزة لاستقبالهم

وأوضح الخبير السياحي أن أعداد السياح الروس تخطت الـ 3 ملايين سائح قبل العام الذي شهد سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوبر/ تشرين الثاني من العام 2015، حيث حققت هذه الأعداد الكبيرة مكاسب سياحية لمصر تخطت الـ 2.5 مليار دولار، وهو رقم كبير في معادلة السياحة في مصر.

ولفت القيادي في رابطة السياحيين المصريين إلى أن المقصد السياحي المصري استطاع استعادة كافة الأسواق المصدرة للسياحة خلال عام 2018، على خلفية حالة الاستقرار الأمني التي يشهدها منذ مطلع العام الجاري، فضلا عن زيارة عدد كبير من المشاهير الدوليين من مختلف أنحاء العالم، الذين عبروا عبر صفحات علي السوشيال ميديا أن مصر أصبحت أهم وجهة سياحية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما توقع الخبير السياحي أن تتصدر مدينة الغردقة السياحية باقي المدن السياحية المصرية، في استقبال السياح الروس فور عودة رحلات الشارتر الروسي، نظرا لتوسط المسافة بين معالم الأقصر السياحية ومدينة القاهرة، بالإضافة إلي أسعار الفنادق مقارنة بأسعار فنادق باقي المدن السياحية.

وأكد أن أسعار رحلات الشارتر رخيصة مقارنة بأسعار رحلات الطيران المنتظم، وهي أحد الأسباب القوية التي سوف تساعد في زيادة أعداد السياح الروس بكثرة فور عودة رحلات الشارتر، مشيرا إلى أن مطاري الغردقة وشرم الشيخ جاهزان بشكل كامل لاستقبال رحلات الشارتر.

ومن المنتظر خلال الفترة الحالية، أن تتواصل المفاوضات بين الجانبين الروسي والمصري، من أجل عودة رحلات الشارتر الروسية غير المنتظمة إلى مصر، حيث كان الجانبان أجلا المفاوضات لما بعد مونديال 2018، الذي أقيم في روسيا وانتهى منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري.