ترامب: حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، إنه يبدو أن حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، تعرضت للتجسس.

ونشر ترامب تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "هناك وثائق متعلقة بمستشار حملتي الانتخابية السابق، كارتر بيدج، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ضللا المحاكم".

وقال ترامب في تغريدته: "يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس بالمخالفة للقانون، من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون، صاحبة الأساليب الملتوية ولمصلحة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي".

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out — she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018

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وأضاف "ينبغي على الجمهوريين أن يكونوا حازمين الآن، هذا احتيال غير مشروع!"

.@PeteHegseth on @FoxNews “Source #1 was the (Fake) Dossier. Yes, the Dirty Dossier, paid for by Democrats as a hit piece against Trump, and looking for information that could discredit Candidate #1 Trump. Carter Page was just the foot to surveil the Trump campaign…” ILLEGAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018

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وفي إشارة إلى وثائق كارتر بيدج، قال ترامب "كالمعتاد يحجبون على نحو مثير للسخرية الكثير من المعلومات، لكنها تؤكد بقليل من الشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم… احتيال!".