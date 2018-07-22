تنامي التيار السلفي المتشدد جنوب ألمانيا بشكل كبير

كشف مسؤول من الاستخبارات الداخلية الألمانية عن زيادة في عدد المنتمين إلى الحركات السفلية في ولاية "بادن-فوتنبرغ"، في ارتفاع يسري على باقي الولايات الألمانية، وفق الأرقام الرسمية.

وقال هربرت لاندولين مولر، خبير الإسلام السياسي بالمكتب المحلي لحماية الدستور بولاية "بادن-فورتمبرغ" جنوبي غرب ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كما نقل عنه موقع "دويتشه فيله"، إنه في ولايته وحدها وصل عدد المنتسبين إلى التيار السلفي المتشدد إلى نحو 950 شخص.

© REUTERS / Michaela Rehle ضحايا في حادث طعن في ألمانيا والشرطة تقبض على منفذ الهجوم

ومقارنة بالعام الماضي، كان العدد مستقرا عند 750 شخصا.

وقال مولر في مدينة شتوتغارت: "الأعداد تزيد في الأساس لأننا نحصل على مزيد من الإشارات الصادرة من المواطنين، وبذلك تتكشف المنطقة المظلمة".

يشار إلى أن المشهد السلفي تنامى بشكل كبير في ألمانيا خلال الخمسة أعوام الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية الصادرة في إبريل/ نيسان الماضي، ينتمي نحو 11 ألف شخصا على مستوى ألمانيا لهذا التيار، أي ضعف ما كان عليه في عام 2013.