إيران تعلن حجب ألف قناة على موقع "تيليغرام"

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، حجب وزارته ألف قناة ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "تيليغرام"، مشيرا إلى أنها تستهدف الأمن القومي الإيراني، حسب زعمه.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، جاء ذلك خلال اجتماع علني عقد في مجلس الشوري الإيراني، حيث قدم وزير الأمن إيضاحات حول نشاطات بعض الفرق في موقع "تيليغرام" تستهدف تنشر الفساد الأخلاقي وتقوم بنشاطات وممارسات معادية للأمن القومي.

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وقال علوي خلال الاجتماع: "هنالك عشرات الآلاف من القنوات الناشطة في موقع "تيليغرام" لايمكن معاملتها جميعا في إطار موحد، لكننا وضعنا مصالح الأمن القومي والمصالح العليا للنظام في الأولوية، كما قمنا بالتعرف علي قنوات ناشرة لأفكار مناهضة للدين وقنوات معيدة لنشر هذه الأفكار نقلا عن مواقع أخرى".

وأشار وزير الأمن إلى "تصدي الوزارة إلى ممارسات معادية تقوم بها جماعات مناهضة للثورة وللأمن الإيراني عبر هذا الموقع التواصلي، ومنها زمرة المنافقين والجماعات الموالية للنظام الملكي والجماعات الإنفصالية والفرق المذهبية حديثة التأسيس".

واختتم علوي "أنه تم التعرف على عشرات الآلاف من المواقع الناشطة في عرض الأفلام والصور الخلاعية والإعتداء علي الأطفال والإرهاب، مصرحا بحجب هذه القنوات بتعاون مسؤولي بعض الأجهزة والجهات ذات الصلة".