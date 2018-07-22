مطالبات لنتنياهو بتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على طلب كثير من قادة العالم بتقديم المساعدة للاجئين السوريين بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا.

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، مساء اليوم، الأحد، 22 يوليو/تموز، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقته على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بتقديم المساعدة للاجئين السوريين.

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وأفاد الموقع العبري بأن الكثيرين من قيادات ورموز العالم، من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا طلبوا من نتنياهو ضرورة تقديم المساعدة للاجئين السوريين المتواجدين بالقرب من الحدود الإسرائيلية ـ السورية.

قال نتنياهو إن إسرائيل لم تتدخل في الحرب الداخلية السورية، ومستمرون في رؤيتنا بأن النظام السوري مسؤول عما يجري في الأراضي السورية.