البابا يدعو إلى الحرص على سلامة المهاجرين وكرامتهم

أعرب البابا فرانسيس، اليوم الأحد، عن أسفه وصلى من أجل المهاجرين الذين لاقوا حتفهم في البحر المتوسط.

وقال البابا بعد خطابه الأسبوعي أمام أتباعه في ساحة القديس بطرس إنه صلى من أجل ضحايا السفن المتحطمة في الآونة الأخيرة وناشد المجتمع الدولي منع وقوع مثل هذه المآسي وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، كما نقلت وكالة "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh البابا فرانسيس يصلي من أجل اليمن

وتتطلع الحكومة الإيطالية الجديدة للحد من عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد وأغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، قائلة إنها تحمل عبئا غير عادل داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع طالبي اللجوء.

وقال البابا خلال اجتماع حضره نحو 20 من زعماء الطوائف المسيحية معظمهم من الكنائس الأرثوذكسية في وقت سابق إن "اللامبالاة تقتل ونريد رفع أصواتنا اعتراضا على هذه اللامبالاة الفتاكة، نريد أن نمنح صوتا لمن لا صوت لهم ولمن لا يقدرون سوى على مسح دموعهم".

وأضاف "الشرق الأوسط اليوم يذرف الدمع ويعاني في صمت في الوقت الذي يطأ فيه آخرون أراضيه بحثا عن السلطة والثروات".