البابا يدعو إلى الحرص على سلامة المهاجرين وكرامتهم

وقال البابا بعد خطابه الأسبوعي أمام أتباعه في ساحة القديس بطرس إنه صلى من أجل ضحايا السفن المتحطمة في الآونة الأخيرة وناشد المجتمع الدولي منع وقوع مثل هذه المآسي وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، كما نقلت وكالة "رويترز".
وقال البابا خلال اجتماع حضره نحو 20 من زعماء الطوائف المسيحية معظمهم من الكنائس الأرثوذكسية في وقت سابق إن "اللامبالاة تقتل ونريد رفع أصواتنا اعتراضا على هذه اللامبالاة الفتاكة، نريد أن نمنح صوتا لمن لا صوت لهم ولمن لا يقدرون سوى على مسح دموعهم".
وأضاف "الشرق الأوسط اليوم يذرف الدمع ويعاني في صمت في الوقت الذي يطأ فيه آخرون أراضيه بحثا عن السلطة والثروات".
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