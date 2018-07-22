نتنياهو: لن نكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية في سوريا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، الأحد، إن إسرائيل لن تكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا.

وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، في تغريدة على "تويتر"، على لسان نتنياهو: لن نكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا. وفي نفس الوقت نعمل في الجنوب، حيث سددنا لحماس، خلال نهاية الأسبوع، ضربات قاسية جدا، وإن لزم الأمر ذلك، سنضرب حماس سبعة أضعاف!

تزامنت هذه التغريدة مع موافقة نتنياهو على طلب عدد من قادة العالم بتقديم المساعدة للاجئين السوريين، بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا.

وفي موازاة ذلك لن نكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا. وفي نفس الوقت نعمل أيضا في الجنوب حيث سددنا لحماس خلال نهاية الأسبوع ضربات قاسية جدا وإن لزم الأمر ذلك سنضرب حماس سبعة أضعاف! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 22, 2018

​ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، مساء اليوم، الأحد، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقته على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن بيبر ترودو، بتقديم المساعدة للاجئين السوريين.

وأفاد الموقع العبري بأن الكثيرين من قيادات ورموز العالم، من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا طلبوا من نتنياهو ضرورة تقديم المساعدة للاجئين السوريين المتواجدين بالقرب من الحدود الإسرائيلية ـ السورية.