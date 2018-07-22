غارة إسرائيلية على غزة توقع 6 فلسطينيين جرحى بينهم 2 حالتهم حرجة

أغارت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، على شمال قطاع غزة، وأوقعت 6 من الفلسطينيين جرحى، بينهم 2 في حالة حرجة.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على شريط أخبارها القصير، قبل قليل، أن طائرة إسرائيلية أغارت قبل قليل على خلية فلسطينية شمال قطاع غزة، كانت تعد لإطلاق بالونات هيليوم حارقة.

وذكرت القناة على موقعه الإلكتروني أن إحدى المقاتلات الإسرائيلية هاجمت خلية فلسطينية كانت تجهز مجموعة من بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة للإطلاق ناحية الداخل الإسرائيلي، من منطقة جباليا، شمال غزة.

وأفادت القناة بإصابة ستة من هذه الخلية الفلسطينية، بينهم 2 حالتهم حرجة.