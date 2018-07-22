ليبرمان: ليس بإمكاننا تغيير حماس

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء اليوم، لسنا في وضع يسمح بتغيير حركة حماس.

في جلسة مغلقة مع سكان مستوطنة سديروت القريبة من قطاع غزة، أوضح أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه ليس بإمكان إسرائيل تغيير حركة حماس في قطاع غزة.

ליברמן בשיחה סגורה עם תושבי שדרות: לא תפקידנו להחליף את חמאס • @bokeralmog עם הידיעה המלאה >> https://t.co/P8fEEiDsmA pic.twitter.com/8kYnnMs7E7 — חדשות עשר (@news10) July 22, 2018

وكتبت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الأحد، أن ليبرمان صرح في جلسة مغلقة لسكان سديروت، أول أمس، الجمعة، أنه ليس بقدرة إسرائيل تغيير حماس، وهي الجلسة التي اتهم فيها وزير الدفاع، حماس بمحاولة جر الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية كبيرة، ربما تفوق الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والمسماه بـ" الجرف الصماد"، (يوليو/تموز 2014).

وسبق وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة الماضية، أن ليبرمان اجتمع بسكان سديروت وشاركهم الحوار واستمع إليهم، في محاولة لطمأنتهم من المواجهة المحتملة مع حماس بغزة.