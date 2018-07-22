وزراء مجموعة العشرين يدعون لحوار أكبر بشأن التوترات التجارية

قال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات العالمية إن التوترات التجارية والجيوسياسية الشديدة تشكل خطرا متزايدا على النمو العالمي ودعوا إلى حوار أكبر لمعالجتها.

جاء ذلك بحسب ما ذكر البيان الختامي لمجموعة العشرين عقب اجتماع لها في الأرجنتين، وفقا لرويترز.

وقال البيان الختامي الذي وافق صياغة مسودة سابقة نشرتها رويترز "النمو العالمي لا يزال قويا والبطالة عند أدنى مستوى لها في عشر سنوات.

بيد أن النمو أصبح متفاوتا في الآونة الأخيرة، وزادت المخاطر النزولية على الأمدين القصير والمتوسط".