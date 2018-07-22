بعد اجتماع طارئ… استقالة زعيمة حزب معارض في تركيا

كانت أكشينار، وهي وزيرة داخلية سابقة ومشرعة عن حزب الحركة القومية، قد شكلت الحزب الصالح العام الماضي بعد أن انفصلت عن الحزب القومي الذي يدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، بحسب رويترز..
وبعد تجمع دام يومين لمسؤولي الحزب بهدف تقييم نتائج الانتخابات، دعت أكشينار اليوم إلى مؤتمر طارئ ينتخب فيه الحزب الصالح زعيما جديدا.
وقالت على تويتر:
عملا بالسلطة التي خولها لي النظام الأساسي للحزب، قررت أن أدعو إلى مؤتمر مع إجراء انتخابات. لن أترشح في المؤتمر. أتمنى النجاح لزملائي الذين سيترشحون.
ويأتي القرار في أعقاب انتقادات متزايدة لأكشينار داخل الحزب فيما يتعلق بأداء حزبها في الانتخابات.
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