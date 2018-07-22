قتل 11 سائقا في كمين مسلح بجنوب أفريقيا

استهدف كمين مسلح في جنوب أفريقيا، عدد من السائقين، في أثناء عودتهم من تشييع جنازة زميل لهم.

وقتل المسلحون 11 سائقا لحافلات النقل الصغيرة، وأصيب 4 بجروح، حسب فرانس برس.

وقالت الشرطة إن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون في مقاطعة كوزولو ناتال جنوب شرقي البلاد.

BBCNEWS 12:11pm SOUTH AFRICA TAXI DRIVER KILLINGS. Gunmen have killed 11 taxi drivers in an ambush

SOUTH AFRICA TAXI DRIVER KILLINGS…. — The Third Eye (@tvThirdEyeB) July 22, 2018

وكان السائقون يركبون حافلة واحدة معا بعد مشاركتهم في جنازة زميلهم.

وأشارت الشرطة إلى أن التقارير الأولية تؤكد مقتل 11 شخصا من 17 كانوا عائدين من جنازة.

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى.

ويشهد قطاع النقل بالأجرة في جنوب أفريقيا، نزاعات "تتسم بالعنف بين مجموعات من السائقين للسيطرة على خطوط النقل الأكثر ربحية".