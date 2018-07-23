وزير الخزانة الأمريكي يعلن موقف ترامب من حضور قمة مجموعة العشرين

ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الدول الصناعية السبع الكبرى تأخذ على محمل الجد دعوته لها للتخلي عن الرسوم وغيرها من الحواجز التجارية والدعم.

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال مونتشين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستضغط لتبني تلك القضايا في المحادثات المقبلة مع أكبر مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي.

© Sputnik . Segei Guneyev ترامب: حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس

وأضاف منوتشين في ختام اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس ايرس، أن موقف ترامب التجاري لا يتعلق بالحمائية وإنما برغبته في تجارة حرة وعادلة للولايات المتحدة.

وتابع في مؤتمر صحفي "ندعم بشدة فكرة أهمية التجارة للاقتصاد العالمي، لكن شريطة أن تكون وفق شروط عادلة ومتبادلة".

أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين التي ستعقد يومي 30 نوفمير/تشرين الثاني والأول من أكتوبر/كانون الأول.

وأتم منوتشين، أنه سيكون سعيدا بالذهاب للقمة مع ترامب، مؤكدا أنه ستكون هناك مناقشات مثمرة مع قادة الدول والحكومات.