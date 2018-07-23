وزير الخزانة الأمريكي يعلن موقف ترامب من حضور قمة مجموعة العشرين

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال مونتشين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستضغط لتبني تلك القضايا في المحادثات المقبلة مع أكبر مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي.
وتابع في مؤتمر صحفي "ندعم بشدة فكرة أهمية التجارة للاقتصاد العالمي، لكن شريطة أن تكون وفق شروط عادلة ومتبادلة".
أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين التي ستعقد يومي 30 نوفمير/تشرين الثاني والأول من أكتوبر/كانون الأول.
وأتم منوتشين، أنه سيكون سعيدا بالذهاب للقمة مع ترامب، مؤكدا أنه ستكون هناك مناقشات مثمرة مع قادة الدول والحكومات.
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