بعد فضيحة حارسه شخصي… ماكرون يأمر بإعادة تنظيم مكتبه الخاص

قال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أمس الأحد إن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بإعادة تنظيم مكتبه الخاص.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أقر بوجود قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع فضيحة شملت أحد كبار الحراس الشخصيين للرئيس، والذي ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا يوم عيد العمال في الأول من مايو/ أيار، بحسب رويترز.

© REUTERS / Charles Platiau وزير الداخلية الفرنسي يواجه استجوابا في البرلمان بشأن حارس ماكرون

وبدأ اليوم التحقيق مع ألكسندر بينالا ، الذي ظل لفترة طويلة يحرس ماكرون ، في قضية أثارت عاصفة سياسية.

وأبلغ المصدر رويترز أن ماكرون اعتبر أن تصرفات حارسه "غير مقبولة" و"صادمة".