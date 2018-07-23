رئيس المخابرات الخارجية الإستوني يتحدث عن شبكات "وكلاء النفوذ" الروسية

أعلن مدير عام إدارة المخابرات الخارجية في إستونيا ميك ماران، إنه من بين الشخصيات العامة في البلاد، مثل الصحفيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والسياسيين، تم العثور على أشخاص يشتبه في أنهم "وكلاء نفوذ" لروسيا، على حد وصفه.

© Sputnik . Vladimir Pesnya رئيس وزراء إستونيا يتفقد تجهيزات الحدود مع روسيا

تالين — سبوتنيك . ونقلت بوابة "دلفي"، أمس الأحد 22 يوليو/ تموز، عن تقرير قدمه ماران، في منتدى الأمن في مدينة آسبن، في ولاية كولورادو الأمريكية، الجمعة الماضي: "لقد حددنا السياسيين والصحفيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال، الذين يمثلون وكلاء نفوذ روس، الذين يتم إخبارهم بما يجب عليهم فعله، ونحن نرى بوضوح أن هؤلاء الناس يفرضون خطط عمل روسية".

ومع ذلك، لم يوافق مدير عام إدارة المخابرات الخارجية الإستوني، على تسمية أي سياسي أو دبلوماسي أو صحفي معين، توجد حوله شكوك.

يذكر أن هذه ليست الاتهامات الأولى، التي توجهها إستونيا لروسيا، وفي وقت سابق نفت موسكو مرارا وتحدث عن اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، بأن روسيا تحاول التدخل في شؤون الدول الأخرى.