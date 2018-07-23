بومبيو: إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة

يرى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أن "ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن طهران تدار من شيء يشبه المافيا" وليس حكومة.

وقال بومبيو في خطاب: "إن النظام الإيراني يسعى لتصدير الثورة إلى البلاد المجاورة بالقوة. النظام الحالي يمثل تهديدا للدول المجاورة".

وزعم بومبيو أن الحكومة الإيرانية تستخدم الموارد الاقتصادية لشعبها في دعم الإرهاب، بدلا من الارتقاء بمستوى رفاهية الشعب.

پس از #چهل_سال بیداد، مردم پر افتخار ایران درمورد سوء استفاده های حکومتشان ساکت نمی نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند. من پیامی برای #مردم_ایران دارم: ایالات متحده صدای شما را می شنود. ایالات متحده از شما حمایت می کند. #ایالات_متحده با شماست. pic.twitter.com/kyKEgZ0BGB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 23, 2018

وتابع بومبيو "ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة"، مشيرا إلى أن العنف الموجه ضد المتظاهرين في إيران يوضح ما أنتجته ثورة عام 1979 من نظام غير متسامح.

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة وستركز على العمل مع حلفائها للوصول بمستوى تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ایدئولوژی #رژیم_ایران ایرانیان را چنان خشمگین کرده که نمی توانند کشورشان را نرمال بخوانند. #قانون_اساسی ای که نابودی همسایه اش را تقدیس می کند نرمال نیست. #شکنجه مردمش نرمال نیست. بزرگترین کشور #حامی_تروریسم بودن، نرمال نیست. pic.twitter.com/ZqEbwhjabX — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 23, 2018

ووجه بومبيو دعوة إلى الدول التي سئمت من أفعال إيران من أجل الانضمام لأمريكا في حملة الضغط، مضيفا "نريد من الجميع تسليط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني".

وأتم بوميبو "نتمنى أن يقوم النظام الإيراني بتغيير سلوكه داخل إيران وخارجها. ليس على الإيرانيين مغادرة بلادهم للبحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".