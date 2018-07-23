ترامب إلى روحاني: إياك وأن تهدد أمريكا وإلا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وغرد ترامب عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وأضاف ترامب "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

وقال روحاني في وقت سابق موجها حديثه للولايات المتحدة، إن الحرب مع إيران هي أم كل الحروب، إلا أنه لم يستبعد السلام بين البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هاجم الحكومة الإيرانية في وقت سابق، واصفا إياها بالـ"مافيا التي تدير إيران".