أمريكا تطلق قناة تلفزيونية تبث باللغة الفارسية لمخاطبة "شعب إيران"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستطلق قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية على مدار الساعة للجمهور الإيراني.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو، متحدثا في مؤسسة رونالد ريغان في كاليفورنيا: "يقوم الآن مجلس إدارة البث الإذاعي لدينا، بخطوات جديدة لمساعدة الشعب الإيراني على تجاوز الرقابة على الإنترنت، ويطلق المجلس قناة تلفزيونية وأذاعه جديدتين على مدار 24 ساعة باللغة الفارسية، فضلا عن أدوات رقمية ووسائل تواصل اجتماعية".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب إلى روحاني: إياك وأن تهدد أمريكا وإلا

وأضاف أنه بهذه الطريقة سيكون الإيرانيون العاديون في إيران وحول العالم قادرين على معرفة أن "الولايات المتحدة معهم".

وانتقد بومبيو في خطابه، سياسات إيران الداخلية والخارجية، ليتزامن مع الذكرى الأربعين القادمة للثورة الإسلامية في إيران، وموجه إلى "أصوات الشعب الإيراني".

وأشار بومبيو: "على مدى 40 عاما، سمع الإيرانيون من قادتهم أن الولايات المتحدة هي" الشيطان الأكبر. ولا نعتقد إن الإيرانيين لا يزالون مستعدين للاستماع إلى أخباز مزيفة".

هذا وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سياسة صارمة تجاه إيران، حيث انسحبت الولايات المتحدة، في وقت سابق من "الاتفاق النووي" مع إيران على الرغم من أن المشاركين الأوروبيين في هذا الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، كانوا ضد هذه الخطوة وظلوا من بين أطراف الصفقة.

وتعلن واشنطن رسميا، إنها غير عازمة البحث عن "تغيير النظام" في إيران، ولكنها تتوقع أن تتخذ السلطات في البلاد وشعب إيران "الخيار الصحيح"، كما دعمت المتظاهرين في إيران في عام 2018.