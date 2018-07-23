المضادات الجوية الإسرائيلية تعترض قذائف صاروخية أطلقت من سوريا عند هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون ووقع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.

القدس — سبوتنيك. وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على التوتير: "الصافرات التي أطلقت في شمال إسرائيل ناتجة عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، بناءً على ذلك تم إطلاق صاروخيْ اعتراض مقلاع داود في مواجهة قذائف صاروخية كان يخشى أن تستهدف الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل الصافرات التي اطلقت في شمال #إسرائيل ناتجة عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في #سوريا. بناءًا على ذلك تم اطلاق صاروخيْ اعتراض #مقلاع_داود في مواجهة قذائف صاروخية كان يحشى ان تستهدف الاراضي الاسرائيلية. pic.twitter.com/Ka5RAZ2KXM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2018

وأضاف: "لقد أطلقت القذائف الصاروخية السورية في إطار القتال الداخلي في البلاد وسقطت داخل الأراضي السورية. لم تقع إصابات أو أضرار".

#عاجل لقد أطلقت القذائف الصاروخية السورية في إطار القتال الداخلي في البلاد وسقطت داخل الاراضي السورية. لم تقع إصابات أو أضرار pic.twitter.com/ZhrJtPsB25 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2018

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى وبعض بلدات الجولان السوري.

وكتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على التوتير: "إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كتسرين وفِي المجلس الإقليمي جولان"، مضيفاً أيضاً أنه تم إطلاق الصفارات "في مدينة صفد وفِي مجالس محلية في الجليل ومشارف جبل الشيخ".

وتعد هذه الحادثة الثالثة خلال الشهر الجاري، حيث كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت بصواريخ من طراز "باتريوت" طائرتين بدون طيار اقتربتا من الأجواء الإسرائيلية قادمتان من داخل الأراضي السورية. وقام الجيش الإسرائيلي في أعقاب ذلك بقصف ثلاثة مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في ريف القنيطرة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه يعتبر الجيش السوري مسؤولا عن كل ما يجري في المناطق التي يسيطر عليها ويحذره من أي نشاط ضده.