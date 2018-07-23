قائد بالحرس الثوري: تصريحات ترامب المعادية لإيران حرب نفسية

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، قد تصل إلى "حرب نفسية"، وأن طهران ستواصل مقاومة أعدائها.