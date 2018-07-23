مقتل 11 مسلحا في مالي في كمين نصبوه لقافلة عسكرية

نواكشوط — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "وقعت دورية استطلاع وتأمين صباح الأحد ضحية كمين نصبه إرهابيون في غابة سموني في دائرة ماسينا بمقاطعة سيغو وسط البلاد".
وأدانت الوزارة "العمل الإرهابي" ضد القوات المسلحة، وأكدت عزمها القضاء على آفة الإرهاب ودعت الجميع إلى مواصلة دعم قوات الدفاع والأمن في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
وكان مصدر عسكري قد أعلن، أمس، لوكالة "سبوتنيك" عن قتل ضابط في الجيش المالي وأصيب أربعة جنود بعد انفجار عبوة ناسفة في كمين نصبه مسلحون مجهولون وسط البلاد.
وهذا هو ثالث هجوم ينفذ على قوات الجيش منذ انطلاق الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية، ويخشى الماليون أن تؤثر هذه الهجمات على تنظيم الانتخابات ونسبة المشاركين خاصة في المناطق المضطربة.
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