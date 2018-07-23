عاصفة مغناطيسية من الدرجة الأولى تضرب الأرض يوم 24 تموز/يوليو

أعلن معهد ليبيديف للأشعة السينية وفيزياء الشمس التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الأرض ستتأثر في 24 تموز/ يوليو، بعاصفة مغناطيسية من المستوى الأول على مقياس مكون من خمس نقاط .

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للتوقعات فإن العاصفة ستبدأ الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو، وتستمر حتى ظهر اليوم نفسه تقريبا.

وتصنف العاصفة المغناطيسية كحد من المستوى الأول على مقياس من خمس نقاط، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات ضعيفة في أنظمة الطاقة، وممكن أن تؤثر بشكل بسيط على نظام التحكم ب الأجهزة الفضائية.

وحدثت العاصفة المغناطيسية السابقة في 28 حزيران / يونيو، وفي 6 و7 أيار/ مايو، أما العاصفة الأكثر قوة فكانت من بداية عام 2018 حتى 20 نيسان/أبريل.