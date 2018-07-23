السفير الروسي لدى الصين: خطط نشر منظومة " ثاد" الأمريكية في آسيا تعقد الوضع الدولي

أكد السفير الروسي لدى الصين، أندريه دنيسوف، أن خطط واشنطن لنشر منظومة "ثاد" الصاروخية الجوية في كوريا الجنوبية واليابان تعقد الوضع الدولي في شمال شرق آسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "خطط نشر أنظمة الدرع الصاروخية تحديدًا في جمهورية كوريا، والحديث عن مثل هذه الخطط والإشارة إلى اليابان، يزيد بالطبع تعقيد الوضع الدولي المعقد أصلاً في شمال شرق آسيا، ولا تساهم أبداً في مهمة بناء علاقات الشراكة وعلاقات الاستقرار، أي هذه المساواة السياسية، والتي من شأنها تشجيع التعاون الدولي في المنطقة".

وتخطط اليابان لنشر نظام الدفاع الصاروخي بهدف حماية أراضيها ومواطنيها من تهديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، ومن المتوقع أن ينشر أحد الأنظمة في ميدان التدريب بمحافظة أكيتا في شمال البلاد والثاني في محافظة ياماغوتشي في الجنوب الغربي.

وتثير الخطط لنشر صواريخ "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية قلقا لدى روسيا والصين، فيما اعتبرت اليابان أنه من شأنه أن يعزز أمن المنطقة

الجدير بالذكر أن نظام "ثاد" هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، وهو مصمم لحماية القوات المسلحة والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية. ويعمل نظام "ثاد" في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي