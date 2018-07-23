إيران تعلن تدشين خط إنتاج صاروخ جو-جو متوسط المدى

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، تدشين خط إنتاج صاروخ جو-جو "فكور"، وهو صاروخ متوسط المدى، ومزود بتكنولوجيا حديثة.

طهران — سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي: "إن صاروخ فكور جو-جو قد أنتج بناء على الاحتياجات العملية وبالتعاون مع القوات الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإيرانية، وسيساهم في تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية الإيرانية".

© AP Photo / Amir Kholousi وزير الدفاع الإيراني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية والارتقاء بالقوة الصاروخية

وأضاف حاتمي: "هذا الصاروخ مجهز ومصمم بأحدث تقنيات الوقت الحالي".

وواصل وزير الدفاع: "بكل قوتنا وقدراتنا سنقف في وجه هذه العقوبات [العقوبات الأمريكية] وسندافع عن مصالح الجمهورية الإيرانية والشعب الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن يوم 8 أيار/مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران في عام 2015، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها، وهو الموقف الذي رفضته أوروبا، وبدأت في التفاوض مع إيران للبقاء في الاتفاق النووي.