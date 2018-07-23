الخارجية الألمانية تدعو إلى الحوار والحد من التوتر الخطابي بين إيران والولايات المتحدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الاثنين، أن الوزارة تدعو إيران والولايات المتحدة إلى الحوار والحد من التوتر الخطابي.

موسكو — سبوتنيك. وقال برغر، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال ذي صلة: "نحن نؤيد المفاوضات والحوار ونطالب جميع الأطراف بالاعتدال والحد من التوتر الخطابي".

© AP Photo / العاشرة العبرية: تشكيل طاقم أمريكي إسرائيلي لإسقاط النظام الإيراني

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، سياسة إيران الداخلية والخارجية، حيث قال إن إيران يقودها بما يشبه المافيا أكثر من كونها حكومة عادية… الولايات المتحدة لا تخشى مواجهة النظام الإيراني على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن أنشطتهم أدت إلى حقيقة أن الإيرانيين العاديين لا يمكنهم العثور على وظيفة.

كما تنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سياسة صارمة تجاه إيران، لذا انسحبت الولايات المتحدة، في وقت سابق، من "الاتفاق النووي" مع إيران، على الرغم من أن المشاركين الأوروبيين في هذا الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، كانوا ضد مثل هذه الخطوة وظلوا من بين أطراف الصفقة.

وتعلن واشنطن رسميا أنها غير عازمة البحث عن "تغيير النظام" في إيران، ولكنها تتوقع أن تتخذ السلطات في البلاد وشعب إيران "الخيار الصحيح".