خبير: ضمان أمن إسرائيل في ضوء الأزمة السورية محور لقاء لافروف ونتنياهو

قال الخبير في العلوم السياسية فيودور لوكيانوف، إن ضمان أمن إسرائيل في ضوء الأزمة السورية سيكون محور لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، من جهة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة أخرى.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف لوكيانوف، الذي يشغل منصب المدير العلمي لنادي "فالداي"، اليوم الاثنين 23 يوليو / تموز: "خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في هلسنكي تحدث الرئيس فلاديمير بوتين بشيء من التفصيل وبما فيه كفاية، عن ضرورة حل القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل في ضوء الأزمة السورية، وكان الحديث يدور حول كيفية ضبط الأوضاع في الأراضي السورية كي لا تكون مصدر تهديد لإسرائيل".

© Sputnik . Sergey Guneev نتنياهو: لن نكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية في سوريا

وتابع: "علاوة على ذلك دار الحديث حول اتفاق ما يقتضي بأن إيران لن تطلب بتموضع قواتها في المنطقة المتآخمة لحدود إسرائيل، وهو، من وجهة نظري، ما يعتبر الآن جوهر العلاقات الرئيسية".

واستطرد: "من الواضح تماما أن روسيا ترغب في أن يجري حل هذه القضية مع أخذ المصالح الإسرائيلية بعين الاعتبار، وجميع إجراءات روسيا خلال الأشهر الأخيرة تدل على ذلك".

وتابع: "هناك عملية دبلوماسية نشطة، جزء منها مكشوف وجزء آخر سري، كما أن العسكريين يتخذون إجراءاتهم أيضا، والحكومة السورية وإيران تشاركان في هذه العملية أيضا، وأعتقد أن هذا يعد هنا بمثابة جوهر للعلاقات القائمة.

وعن أزمة "الخوذ البيضاء" قال المدير العلمي لنادي "فالداي": "هذا لم يعد إلا عنصرا من العناصر بل وهو ليس أهمها، أما التفاهم بشأن مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا فهو أمر معم بالنسبة لإسرائيل والتسوية السورية".

يذكر أنه سبق وأفاد مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف ورئيس هيئة الأركان لعامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف يلتقيان، اليوم الاثنين، مع رئس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



